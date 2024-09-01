Рик Брансон: «Том Тибодо был хорошим баскетболистом. Не таким хорошим, как он думал, но хорошим»
Рик Брансон рассказал об игре против Тома Тибодо
«Я был в старших классах, мне было 15 лет, он тренировал в университете Салем Стэйт, участвовал в матчах своей команды. Мы встречались на площадке. Он говорит, что уделывал меня, я говорю, что уделывал его, записей тех матчей не осталось, так что мы никогда не узнаем правды.
Мы можем шутить, но Тибс реально умел играть в баскетбол. Он был хорошим баскетболистом, не таким хорошим, как думал, но хорошим», – рассказал Брансон.
Рик Брансон (отец разыгрывающего Джейлена Брансона) отыграл 9 сезонов в НБА и начал тренерскую деятельность в 2007 году. В 2022 году он получил должность ассистента в тренерском штабе «Никс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: New York Basketball в сети X
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