«Бакс» уведомили Брука Лопеса, что не планируют его обмен

«Бакс» развеяли слухи по возможному обмену Брука Лопеса

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Мне четко сказали, что «Бакс» его не обменивают. И Бруку тоже. Брук слышал эти слухи и поинтересовался: «Что происходит?» Ответ: «Нет, мы не ищем варианты твоего обмена», – заявил журналист.

Ранее сообщалось, что «Милуоки » запрашивает драфт-пик первого раунда за 36-летнего центрового.