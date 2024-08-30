Кармело Энтони о Зайоне Уильямсоне: «Речь не о том, чтобы добиться хорошей физической формы, а чтобы сохранить ее»

Кармело Энтони болеет за Зайона Уильямсона

«Он сбросил пару килограммов и выглядел совершенно по-другому. Но речь не о том, чтобы добиться хорошей физической формы, а чтобы сохранить ее. Можно добиться результата, но нужно продолжать работать. Сконцентрироваться на этой задаче.

Предстоит долгий сезон, и нужно вложить труд, чтобы оставаться в форме.

Но люди будут продолжать болеть за него. Нам нравятся истории о возвращении, преодолении трудностей и мести», – заключил Энтони в подкасте.