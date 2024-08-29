«Кливленд» подпишет двустороннее соглашение с Люком Траверсом
Люк Траверс присоединится к «Кавальерс».
Австралийский защитник (22 года, 200 см) подпишет с клубом двусторонний контракт.
Траверс был выбран 56-м на драфте-2022 НБА, но выступал в австралийском чемпионате. Прошлый сезон защитник провел в «Мельбурне». На его счету – 12 очков, 7,6 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем за матч. Траверс реализовал 51,6% бросков с игры и 32,7% трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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