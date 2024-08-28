Представлена первая модель тренировочных кроссовок Леброна Джеймса

В именной линейке Леброна Джеймса появилась новая модель

Компания Nike представила первую модель тренировочных кроссовок форварда «Лейкерс », которые должны поступить в продажу осенью.

Фото: Nike

39-летний баскетболист этим летом уже появлялся в новых кроссовках перед товарищеской встречей в составе сборной США.

Фото : Nice Kicks