Представлена первая модель тренировочных кроссовок Леброна Джеймса
В именной линейке Леброна Джеймса появилась новая модель
Компания Nike представила первую модель тренировочных кроссовок форварда «Лейкерс», которые должны поступить в продажу осенью.
Фото: Nike
39-летний баскетболист этим летом уже появлялся в новых кроссовках перед товарищеской встречей в составе сборной США.
Фото: Nice Kicks
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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