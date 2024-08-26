Испания и Австрия стали победителями в женском и мужском финалах Кубка Европы по баскетболу 3х3

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Определились чемпионы Кубка Европы по баскетболу 3х3.

Испания одолела Францию в женской части турнира, Австрия победила Сербию и заняла первое место мужского.

Кубок Европы по баскетболу 3х3

Австрия, Вена

Женщины

За 3-е место

Нидерланды – Польша – 21:14

25 августа. 18:50

Финал

Франция – Испания – 11:19

25 августа. 20:05

Мужчины

За 3-е место

Литва – Швейцария – 21:18

25 августа. 19:15

Финал

Австрия – Сербия – 18:17

25 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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