Испания и Австрия стали победителями в женском и мужском финалах Кубка Европы по баскетболу 3х3
Определились чемпионы Кубка Европы по баскетболу 3х3.
Испания одолела Францию в женской части турнира, Австрия победила Сербию и заняла первое место мужского.
Кубок Европы по баскетболу 3х3
Австрия, Вена
Женщины
За 3-е место
Нидерланды – Польша – 21:14
25 августа. 18:50
Финал
Франция – Испания – 11:19
25 августа. 20:05
Мужчины
За 3-е место
Литва – Швейцария – 21:18
25 августа. 19:15
Финал
Австрия – Сербия – 18:17
25 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.