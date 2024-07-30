Олимпиада-2024. Баскетбол. Испания – Греция, Канада – Австралия, Франция против Японии и другие матчи

Теги результаты сборная Испании сборная Греции сборная Франции сборная Германии сборная Бразилии сборная Австралии сборная Канады сборная Японии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сегодня состоятся четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Испания и Греция в очной встрече попытаются одержать первую победу на турнире, Канада Гилджес-Александера сыграет с Австралией.

Франция Вембаньямы встретится с Японией, Бразилия – с Германией.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Групповой этап

Группа А

Испания – Греция 71:69 (4 четверть)
Дата проведения
30 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча
Испания
Альдама (15 + 8 подборов), Абринес (8), Эрнангомес (8), Браун (5 + 10 передач), Лопес-Аростеги (0) – старт; Серхио Юль (11), Руди Фернандес (10), Прадилья (7), Брисуэла (3), Эрнангомес (3), Диас (1), Гаруба (0).
Греция
Я. Адетокумбо (22 + 9 подборов), Калатес (8 + 6 передач), Папаниколау (6), Уолкап (5), Папаяннис (5) – старт; Толиопулос (12), Ларендзакис (5), Митоглу (4), Харалабопулос (0), П. Калаицакис (0).

Канада – Австралия
Дата проведения
30 июля, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1. 

Группа B

Япония – Франция
Дата проведения
30 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Бразилия – Германия
Дата проведения
30 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Онлайн матча

Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1. 

Группа C

Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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52 комментария
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Где Гомельский или хотя бы Гараненко? От этих мамкиных стримеров уже тошнит.
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Ответ Тов.Ротэнберг
Просто я всегда за "OLY" ("Олимпиакос") и Грецию с 2000-х годов. Может, Слукас со Спанулисом не ладят? Костас был лучшим в прошлой "Евролиге"...
Я ещё перед началом турнира писал,что это огромнейшая потеря у греков,по сути ключевая
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Ответ Тов.Ротэнберг
СПАСИБО! ТОГДА ВСЁ ПОНЯТНО. ДУМАЮ, СЛУКАС ДАЖЕ ТОПОВОГО СПАНУЛИСА ПОЛУЧШЕ БУДЕТ. СО СЛУКАСОМ СБОРНАЯ ГРЕЦИИ СИЛЬНЕЕ(КАК МИНИМУМ) НА ТРЕТЬ.
Слукас топ,согласен,но не сильнее того Спанулиса. Хотя он быстрее,чем он
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Ответ Тов.Ротэнберг
А где Слукас Костас у греков? Кто знает?
у него трамва была в отборе на олимпиаду, а потом вроде как решил не ехать (не взяли), чтобы не отцеплять кого-то из тех, кто вывел сборную на олимпиаду.
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Ответ Andy
МегаМВП Янис, Эмбид, Коля в очередной раз доказывают что на международной арени они обычные игроки. Тут не раздвигаются против них как делают это в НБА.
Янис тащит сборную,выдает сильную стату! Йокич на равных с США играет и лучший игрок Сербии. Ты о чем друг?
+2
-1
+1
Ответ Andy
МегаМВП Янис, Эмбид, Коля в очередной раз доказывают что на международной арени они обычные игроки. Тут не раздвигаются против них как делают это в НБА.
Коля был хорош, единственный у сербии
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Ответ Кирилл
Серхио как всегда в важном матче включил "режим бога" и творит магию )
Он и в первой игре тащил с Альдамой
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Ответ breakzzz
Где Гомельский или хотя бы Гараненко? От этих мамкиных стримеров уже тошнит.
Смотри на офф трансе там бесплатно и без комментаторов
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Если я засну на 100 лет, проснусь и включу баскет сборных, Испанию по прежнему будут тащить Руди и Юль.
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У Испанцев все залетает!
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вроде греки доминировали всю четверть, Калатес выпил зелье друидов и начал валить трёхи, а вышел Серж и бам-бам - трипле. у Испании пора бы и другим начать играть, а не только Альдаме и Йюлю.
PS: Руди уже совсем развалился, штраф мажет.
PS2: только написал - трипле :)
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Юль пятую молодость переживает
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Яннис с папой и Ник с папой против Испании.
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Ответ SuperDima
Янис тащит сборную,выдает сильную стату! Йокич на равных с США играет и лучший игрок Сербии. Ты о чем друг?
Я о том что с этими "тащилами" в составе их сборные проваливают турнир за турниром.
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Ответ Mr.Todd
лол, Колян отлично сыграл первый матч, единственный не минусовой в команде.
Иллюзия статистическая скорее. Нет, ниже уровня определённого минимального не сыграл он, но это точно не был его лучший матч.
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Ответ Andy
Я о том что с этими "тащилами" в составе их сборные проваливают турнир за турниром.
А без них не проваливают? Либо евро или мир с ними становится краше,либо их вообще нет сразу у всех сборных.
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Ответ shellnikolai
Ну не знаю, как по мне проблема не в самих лидерах, а в целом в командах. Греция та же по составу сильная, но там все игроки из Евролиги, они более зажато играют и Яннису просто непривычно играть в таком темпе в котором играет его команда. Вот те же Немцы к примеру они играют гораздо более свободно, Испанцы состоят из Европы, но там очень опытный и сыгранный состав в целом.
Помнится к немцам приезжал Новицки и команда становилась намного сильнее. С этими тремя о которых я сказал сборная становитя только слабее.
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Ответ Andy
Помнится к немцам приезжал Новицки и команда становилась намного сильнее. С этими тремя о которых я сказал сборная становитя только слабее.
Ты или не все турниры смотришь,или я хз чем думаешь. Посмотри Сербов на Олимпиаде и мире прошлых лет с Йокичем,посмотри Словению с Дончичем(не последний отбор),посмотри какая стата у Яниса,сколько ему сегодня надо набирать,что бы криворукие помощники стали помогать?
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Ответ Andy
Малыш ты только по одному матчу судишь международную карьеру Коли? Или может напомнишь что Сербия выиграла с ним?
так ты пишешь: "в очередной раз доказывает", и сам получается судишь по одному матчу, хотя еще минимум два матча.
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Ответ Тов.Ротэнберг
А где Слукас Костас у греков? Кто знает?
Костас получил травму перед отборочным турниром и не участвовал в нем.
А после выхода сборной на Олимпиаду решил, что будет правильно не поехать и чтобы играли те, кто завоевывал это право.
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Ответ Mr.Todd
лол, Колян отлично сыграл первый матч, единственный не минусовой в команде.
Малыш ты только по одному матчу судишь международную карьеру Коли? Или может напомнишь что Сербия выиграла с ним?
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Ответ SuperDima
Слукас топ,согласен,но не сильнее того Спанулиса. Хотя он быстрее,чем он
Просто я всегда за "OLY" ("Олимпиакос") и Грецию с 2000-х годов.
Может, Слукас со Спанулисом не ладят?
Костас был лучшим в прошлой "Евролиге"...
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Час Х для испанцев и греков
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Ответ SuperDima
Я ещё перед началом турнира писал,что это огромнейшая потеря у греков,по сути ключевая
Так оно и случилось...
Ты был прав.
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Ответ SuperDima
Уолкап слабейшей звено греков , зачем его приглашают,от турнира к турниру примерно всегда одинаково
Когда его приглашали? Там натуралом Дорси играл до этого. а тут прошёл отбор с командой и соответственно поехал. Слукас и Дорси - это был бы апгрейд по сравнению с Уокапом и Калаидзакисом (да хоть Ларензакисом). Других путных греков сейчас нет.
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Ответ Cashnet
Когда его приглашали? Там натуралом Дорси играл до этого. а тут прошёл отбор с командой и соответственно поехал. Слукас и Дорси - это был бы апгрейд по сравнению с Уокапом и Калаидзакисом (да хоть Ларензакисом). Других путных греков сейчас нет.
Да там,что Дорси,что Уолкап не то все. Нужно было бы что-то типо Лоренцо Брауна в форме. А вот по поводу Слукаса-это главная потеря,он реально топовый и сезон топовый проводил,с ним за медали бы боролись легко , разгоняет атаки,бешеная треха
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Ответ Mr.Todd
Браун мертвый, нафига его держат
Передачи раздает,а так да,мертвый на этом турнире и мяч который может быть у Юля держит
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Ответ Cashnet
в позиционный баскет очевидно греки лучше. Вилли дохлый, а молодого Прадилью Скариолло забыл.
Скариоло вообще как и Мессина забыл,что значит тренировать и расставлять.
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Ответ SuperDima
Очередной гениальный трюк тренера! Руди 2 трехи забивает и через минуту его сажает на скамейку))))))
Он травму получил, клоун
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Тренер уже второй матч сбивает прицел тем,у кого полетел бросок
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