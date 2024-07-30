Олимпиада-2024. Баскетбол. Испания – Греция, Канада – Австралия, Франция против Японии и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Испания и Греция в очной встрече попытаются одержать первую победу на турнире, Канада Гилджес-Александера сыграет с Австралией.

Франция Вембаньямы встретится с Японией, Бразилия – с Германией.

Париж, Франция

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1.

Группа B

Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1.

Группа C

Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.