Олимпиада-2024. Баскетбол. Испания – Греция, Канада – Австралия, Франция против Японии и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
Испания и Греция в очной встрече попытаются одержать первую победу на турнире, Канада Гилджес-Александера сыграет с Австралией.
Франция Вембаньямы встретится с Японией, Бразилия – с Германией.
Париж, Франция
Групповой этап
Группа А
- Дата проведения
- 30 июля, 12.00, «Stade Pierre-Mauroy»
- Испания
- Альдама (15 + 8 подборов), Абринес (8), Эрнангомес (8), Браун (5 + 10 передач), Лопес-Аростеги (0) – старт; Серхио Юль (11), Руди Фернандес (10), Прадилья (7), Брисуэла (3), Эрнангомес (3), Диас (1), Гаруба (0).
- Греция
- Я. Адетокумбо (22 + 9 подборов), Калатес (8 + 6 передач), Папаниколау (6), Уолкап (5), Папаяннис (5) – старт; Толиопулос (12), Ларендзакис (5), Митоглу (4), Харалабопулос (0), П. Калаицакис (0).
- Дата проведения
- 30 июля, 14.30, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Австралия – 1-0, Канада – 1-0, Греция – 0-1, Испания – 0-1.
Группа B
- Дата проведения
- 30 июля, 18.15, «Stade Pierre-Mauroy»
- Дата проведения
- 30 июля, 22.00, «Stade Pierre-Mauroy»
Положение команд: Германия – 1-0, Франция – 1-0, Бразилия – 0-1, Япония – 0-1.
Группа C
Положение команд: США – 1-0, Южный Судан – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Сербия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
PS: Руди уже совсем развалился, штраф мажет.
PS2: только написал - трипле :)
А после выхода сборной на Олимпиаду решил, что будет правильно не поехать и чтобы играли те, кто завоевывал это право.
Может, Слукас со Спанулисом не ладят?
Костас был лучшим в прошлой "Евролиге"...
Ты был прав.