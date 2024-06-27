«Денвер» поднялся на драфте, чтобы выбрать Дарона Холмса

«Наггетс» получили возможность выбора под 22-м номером на драфте-2024.

«Денвер» осуществил обмен с « ». « » отправил в «Санс» 28-й пик первого раунда, а также 56-й пик второго раунда и два пика второго раунда будущих драфтов.

DenverPost сообщает, что «Денвер» опасался, что Холмса возьмет «Миннесота», где работает бывший президент «Наггетс» Тим Коннелли. На пресс-конференции генеральный менеджер «Денвера» Кэлвин Бут сказал, что «между 22-м номером и нашим пиком было много потенциальных мин».

Мощный форвард Дарон Холмс (21 год, 208 см) провел три года в университете Дэйтона. В прошлом сезона он набирал в среднем 20,4 очка, 8,5 подбора и 2,6 передачи при 39% из-за дуги.