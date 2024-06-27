«Денвер» поднялся на драфте, чтобы выбрать Дарона Холмса

Теги переходы Денвер Финикс НБА Дарон Холмс Баскетбол

«Наггетс» получили возможность выбора под 22-м номером на драфте-2024.

«Денвер» осуществил обмен с «Финиксом». «Денвер» отправил в «Санс» 28-й пик первого раунда, а также 56-й пик второго раунда и два пика второго раунда будущих драфтов.

DenverPost сообщает, что «Денвер» опасался, что Холмса возьмет «Миннесота», где работает бывший президент «Наггетс» Тим Коннелли. На пресс-конференции генеральный менеджер «Денвера» Кэлвин Бут сказал, что «между 22-м номером и нашим пиком было много потенциальных мин».

Мощный форвард Дарон Холмс (21 год, 208 см) провел три года в университете Дэйтона. В прошлом сезона он набирал в среднем 20,4 очка, 8,5 подбора и 2,6 передачи при 39% из-за дуги.

3 комментария
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Денвер - лучшая организация по работе с большими. Удачи парню!
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