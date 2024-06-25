Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем перед принятием решения по продолжению карьеры
Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем .
Звездный защитник «Клипперс», который станет свободным агентом этим летом, примет решение по месту продолжения карьеры с учетом действий одноклубника.
Об этом рассказал журналист ESPN Ом Янгмисук.
«Джеймс Харден ждет разрешения ситуации по Полу Джорджу. Он хочет посмотреть, останется ли Пол Джордж в «Клипперс» и сколько лет он получит в новом контракте, потому что хочет сравняться в этом смысле с ним и Каваем Ленардом», – сообщил журналист.
У Джорджа есть опция игрока на сезон-24/25, ходят слухи, что форвард может покинуть «Клипперс».
А Клипперс останутся у разбитого корыта с переломанным Каваем.