Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем перед принятием решения по продолжению карьеры

Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем .

Звездный защитник «Клипперс», который станет свободным агентом этим летом, примет решение по месту продолжения карьеры с учетом действий одноклубника.

Об этом рассказал журналист ESPN Ом Янгмисук.

« ждет разрешения ситуации по Полу Джорджу. Он хочет посмотреть, останется ли в « » и сколько лет он получит в новом контракте, потому что хочет сравняться в этом смысле с ним и Каваем Ленардом», – сообщил журналист.

У Джорджа есть опция игрока на сезон-24/25, ходят слухи, что форвард может покинуть «Клипперс».