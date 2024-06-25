Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем перед принятием решения по продолжению карьеры

Теги возможные переходы Клипперс НБА Джеймс Харден Пол Джордж Баскетбол

Джеймс Харден собирается дождаться разрешения ситуации с Полом Джорджем .

Звездный защитник «Клипперс», который станет свободным агентом этим летом, примет решение по месту продолжения карьеры с учетом действий одноклубника. 

Об этом рассказал журналист ESPN Ом Янгмисук.

«Джеймс Харден ждет разрешения ситуации по Полу Джорджу. Он хочет посмотреть, останется ли Пол Джордж в «Клипперс» и сколько лет он получит в новом контракте, потому что хочет сравняться в этом смысле с ним и Каваем Ленардом», – сообщил журналист.

У Джорджа есть опция игрока на сезон-24/25, ходят слухи, что форвард может покинуть «Клипперс».

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5 комментариев
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Предсказуемо. Унесет остатки своих талантов Харден куда-нибудь подальше (почему бы не в условные Хьюстон или Оклахому, например? Закольцевать историю).
А Клипперс останутся у разбитого корыта с переломанным Каваем.
+2
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+2
Ответ rh-creep
Предсказуемо. Унесет остатки своих талантов Харден куда-нибудь подальше (почему бы не в условные Хьюстон или Оклахому, например? Закольцевать историю). А Клипперс останутся у разбитого корыта с переломанным Каваем.
вместе с Рассолом в Оклу )
+1
0
+1
Ответ rh-creep
Предсказуемо. Унесет остатки своих талантов Харден куда-нибудь подальше (почему бы не в условные Хьюстон или Оклахому, например? Закольцевать историю). А Клипперс останутся у разбитого корыта с переломанным Каваем.
это лучше чем предложить максималку толстому стриптизеру
+1
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Интересно сколько хочет Харден в год?
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С этими двумя Клипперс точно никогда не станут чемпионами.
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