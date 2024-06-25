На Торнике Шенгелию претендуют «Црвена Звезда», «Барселона» и «Панатинаикос»
Торнике Шенгелия может покинуть «Виртус».
На грузинского тяжелого форварда (32 года, 206 см) претендуют «Црвена Звезда», «Барселона» и «Панатинаикос».
«Црвена Звезда» сделала Шенгелии самое крупное предложение, но сроком на один сезон. «Барселона» хочет подписать Торнике на несколько лет, но предлагает меньше денег. Вариант с действующим победителем Евролиги выглядит заманчиво, но «Пао» также хочет усилиться еще одним форвардом Сашей Везенковым.
Шенгелия провел последние 2,5 сезона за «Виртус». Итальянский клуб надеется сохранить бигмена, но предлагает более низкую зарплату по сравнению с предыдущим контрактом.