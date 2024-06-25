На Торнике Шенгелию претендуют «Црвена Звезда», «Барселона» и «Панатинаикос»

Торнике Шенгелия может покинуть «Виртус».

На грузинского тяжелого форварда (32 года, 206 см) претендуют «Црвена Звезда», « » и « ».

« » сделала Шенгелии самое крупное предложение, но сроком на один сезон. «Барселона» хочет подписать на несколько лет, но предлагает меньше денег. Вариант с действующим победителем выглядит заманчиво, но «Пао» также хочет усилиться еще одним форвардом Сашей Везенковым.

Шенгелия провел последние 2,5 сезона за «Виртус». Итальянский клуб надеется сохранить бигмена, но предлагает более низкую зарплату по сравнению с предыдущим контрактом.