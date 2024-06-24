Андрей Кириленко о начале карьеры в НБА: «На месяц попал в день сурка: встал, поел куриные крылья, выпил колу и пошел на тренировку»

Теги НБА Андрей Кириленко Юта Баскетбол

Андрей Кириленко рассказал о трудностях на самом старте карьеры в НБА.

«В конце сентября я уехал на сборы в «Юту». Очень сложное время, потому что это действительно первый опыт. Не было кого-то рядом, кто бы помог. Только через три месяца приехала моя жена, а до этого я три недели сидел в отеле с маленьким потолком и плохо питался. 

Все-таки после Москвы это очень маленький город. Требовалась машина, а у меня тогда ничего не было. На месяц попал в день сурка: встал, поел куриные крылья, выпил колу и пошел на тренировку.

А там грузили по полной. Пришел обратно домой, лег спать, ноги и руки болят, непонимание, зачем я здесь. Страдал месяц. Очень большой стресс. Когда стартовал сезон, стало попроще: начались игры, выезды, приехала Маша, мы нашли дом. Полноценная семейная жизнь, а не выживание, как в лагере.

Конечно, руководство было заинтересовано, чтобы я быстро адаптировался и получил максимальную помощь. Но в НБА есть определенные правила, когда тебе не могут помочь машинами, квартирами и всем остальным вне контракта. Поэтому я был предоставлен сам себе.

Многие моменты, о которых тогда не знал, сейчас бы сделал по-другому. Условно аренда дома или автомобиля. Но мне было 18-19 лет – не до этого. На первом месте – баскетбол. В тот момент мы с Машей только поженились, у нас был медовый месяц. Естественно, было не до придумок, как себя вести и буду ли разговаривать по-английски – отталкивался от других ценностей.

Если бы я раньше оказался в «Юте», был бы лишний год на адаптацию, но ни о чем не жалею. Не уехал сразу исключительно из-за контракта с ЦСКА – нельзя так бросить и уехать. Если у тебя контракт, ты должен договориться с клубом. Те же Факундо Кампаццо или Руди Фернандес, когда уезжали, расторгали контракты и выплачивали компенсации. У меня такой возможности не было. Если бы была, то, наверное, выплатил бы и уехал», – вспомнил Андрей Кириленко.

Мой драфт НБА. Монолог Андрея Кириленко

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8 комментариев
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Ответ Ваня Аналитик
ну, Маша - Удача Андрея....она его сделала Мужиком! Удачи им! Достойные русские люди и достойные россияне...
Меня всегда удивляло- как некоторые умудряются так рано найти подходящего человека и жениться в 18-19 лет))
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Профессиональный спортсмен колу пьёт. Эпик фейл.
А еще проф спортсмен может курить, пить, играть в доту и ходить по стрипухам. Спросите у Хардена, у него почти все эти пункты присутствуют, особенно в межсезонье
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ну, Маша - Удача Андрея....она его сделала Мужиком! Удачи им! Достойные русские люди и достойные россияне...
+6
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Профессиональный спортсмен колу пьёт. Эпик фейл.
Молодые спортсмены и не такое пьют. Даже в высших дивизионах. Многие по клубам бегают ночью, пара часов на сон и на тренировку. Это потом организм (у кого в 20, у кого в 25 лет)начинает говорить - ты или тормозни с вредным образом жизни, или я тебе ресурсов не дам. Если мозги есть у чела - перестроится. Если нет - что ж, на его место другой придёт.
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Ну вот, теперь пост будут дербанить на новостишки
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А окорочек?
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Ответ alexLA
Меня всегда удивляло- как некоторые умудряются так рано найти подходящего человека и жениться в 18-19 лет))
Бывает так, что ты сам лепишь и партнёра и себя для долгой семейной жизни. Ничего идеального не бывает.
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