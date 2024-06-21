Желько Обрадович: «Некоторые игроки не понимали, что такое «Партизан»

Желько Обрадович прокомментировал уход нескольких игроков из «Партизана».

«Мы поговорили с игроками и всем дали понять, что я не хочу никого оставлять в команде, если по какой-либо причине они чем-то недовольны или неудовлетворены.

Были случаи, когда некоторые игроки не понимали, что такое «Партизан». Не понимали, что они должны делать для «Партизана», как себя вести. В этом смысле мы приняли некоторые решения и будем принимать некоторые решения», – сказал главный тренер « ».

В это межсезонье команду уже покинули Кевин Пантер, Зак Ледэй, Джеймс Наннэлли, Фрэнк Камински и Пи Джей Дозьер.