«Селтикс» планируют продлить контракты Деррика Уайта и Сэма Хаузера

Теги возможные переходы Бостон НБА Деррик Уайт Сэм Хаузер Баскетбол

Ожидается, что Деррик Уайт и Сэм Хаузер получат продление контрактов.

В контракте Хаузера осталась опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 2,1 млн долларов. Ожидается, что 26-летний форвард этим летом получит повышение зарплаты.

По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, подписание долгосрочного контракта с Уайтом будет приоритетной задачей «Селтикс» в это межсезонье. «Бостон» может предложить защитнику четырехлетний контракт на 127 миллионов долларов.

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13 комментариев
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Хаузер за 2 ляма - это было очень выгодно, парень трёшки шпуляет ого-го.
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Не продлить Уайта , тоже самое ,что отдать из Миллоки Холидея !
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Уайту ДМС со стоматологией не забудьте добавить к контракту)
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Ответ кот 26
Не продлить Уайта , тоже самое ,что отдать из Миллоки Холидея !
Никто и не думает его НЕ продлять. Стивенс не дурак)
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Уайт 126/4 это лучший контракт лиги
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Ответ Zakir Velilhanov
Уайт 126/4 это лучший контракт лиги
126/ и 1 зуб !
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Ответ rh-creep
Платежка не треснет?
Нет. Налог на роскошь если что заплатят.
А в течении пары лет потолок подвинут.
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«Лысый из Селтикс» заслужил своей трудовой этикой.. И эти безумные трёхи с 8-9 метров после скидок на последних секундах - это его фишка☘️💪
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Уайту максималку
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Платежка не треснет?
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Ответ Сергей Белых
пока пока Порзингис через 2 года
Что там будет через два года вообще ещё рано загадывать.
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Ответ Сергей Белых
пока пока Порзингис через 2 года
Ну да ну да, надо сразу думать об этом, а не о том как выжать максимум титулов из текущего состава
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