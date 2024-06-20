«Селтикс» планируют продлить контракты Деррика Уайта и Сэма Хаузера
Ожидается, что Деррик Уайт и Сэм Хаузер получат продление контрактов.
В контракте Хаузера осталась опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 2,1 млн долларов. Ожидается, что 26-летний форвард этим летом получит повышение зарплаты.
По словам инсайдера Эдриана Воджнаровски, подписание долгосрочного контракта с Уайтом будет приоритетной задачей «Селтикс» в это межсезонье. «Бостон» может предложить защитнику четырехлетний контракт на 127 миллионов долларов.
А в течении пары лет потолок подвинут.