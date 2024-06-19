Паскаль Сиакам подпишет с «Индианой» новый 4-летний контракт на 189,5 млн долларов
Паскаль Сиакам намерен подписать с «Пэйсерс» новый максимальный контракт.
Новый контракт камерунского тяжелого форварда (30 лет, 203 см) будет рассчитан на 4 года и 189,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.
Сиакам планирует заключить соглашение после того, как 6 июля в лиге закончится мораторий на подписание свободных агентов.
В январе этого года Сиакам перешел из «Торонто» в «Индиану» в результате трехстороннего обмена после того, как не договорился с «Рэпторс» о продлении контракта. В 41 матче за «Пэйсерс» он набирал в среднем 21,3 очка, 7,8 подбора и 3,7 передачи.
Ну и, конечно, необходимость заигрывать Уокера - это очень весомый аргумент в вопросе будущего Топпина и Индианы.
Как универсальный игрок, благодаря широкому набору навыков способный вписаться, пригодиться и приносить пользу буквально в любой команде в любой игровой системе, мне Сиакам нравится.
Но как претендента на максимальный контракт, а с ним по сути и на роль франчайза, я в своём сознании принять Сиакама не могу.
При этом, конечно, отлично понимаю ситуацию клуба с маленького провинциального рынка, довольствующегося приходом любого серьёзного игрока. Очень надеюсь, что этот большой контракт не ляжет непосильным грузом на платёжку Иноходцев и выгоду из него клуб всё-таки сможет извлечь, возможно, в качестве будущего актива на рынке обменов в качестве уравновешивания з/п игроков.
Сколько видел, как он пытался в позиционном нападении пробовать обыгрывать на ведении и финтах, почти каждый раз одно и то же - ноги гораздо быстрее убегают по прямой вперёд к кольцу, чем рассудок по ходу движения отдаёт команду на кроссовер, смену траектории движения, стэпбэк) Итог почти каждый раз - ноги, убежавшие вперёд, в дисбалансе с руками, которые позади пытаются совершить обманный финт, а мяч либо потерян, либо почти потерян, атака, естественно, запорота))
По возрасту, 30 лет для него - это скорее показатель того, что пик он показал и прогрессировать уже не будет. А так, глядя на его физические кондиции и стиль игры, думаю, что 4 года Сиакам на этом же уровне ещё протянет.
А зарплата под 50 лямов в год, несмотря на все аргументы в защиту - это, конечно, запредельная сумма и нагрузка на платёжку клуба, тем более, не самого богатого и с очень жадным владельцем.