Паскаль Сиакам подпишет с «Индианой» новый 4-летний контракт на 189,5 млн долларов

Теги переходы Индиана НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Паскаль Сиакам намерен подписать с «Пэйсерс» новый максимальный контракт.

Новый контракт камерунского тяжелого форварда (30 лет, 203 см) будет рассчитан на 4 года и 189,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Сиакам планирует заключить соглашение после того, как 6 июля в лиге закончится мораторий на подписание свободных агентов.

В январе этого года Сиакам перешел из «Торонто» в «Индиану» в результате трехстороннего обмена после того, как не договорился с «Рэпторс» о продлении контракта. В 41 матче за «Пэйсерс» он набирал в среднем 21,3 очка, 7,8 подбора и 3,7 передачи.

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15 комментариев
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Нормальный контракт, плюс у пэйсерс и выбора особо не было, учитывая что за камерунца были отданы активы в дедлайн
+14
-1
+13
Ответ AllanHouston
Тесновато на "четвёрке" всем будет. Расставаться с восьмым пиком через год было бы весьма нелогично, как и вливать почти 60 миллионов на игроков одной позиции.
С Топпином очень интересная ситуация вырисовывается. Король хайлайтов с трёшкой, любимец публики, но абсолютно нефундаментальный игрок. На минималку уже не согласится, наверняка будет к нему интерес на рынке, но клуб, который выпишет ему солидный контракт, с очень большой вероятностью в скором времени об этом пожалеет. Т.к. продуктивность этого игрока напрямую зависит от темпа игры и очень мало в каких системах он сможет демонстрировать что-то похожее на игру в сезоне 23/24. В условном Далласе Топпин моментально потухнет.
Ну и, конечно, необходимость заигрывать Уокера - это очень весомый аргумент в вопросе будущего Топпина и Индианы.
+11
0
+11
Ответ PredatorMax
Комментарий скрыт
А в "Индиану" так и рвутся толпы "звёздных"/"околозвёздных" игроков, а руководство "Пэйсерс" не поддаются соблазну, носом воротят и приговаривают "дайте нам самого переоценённого и не стоящего финансовых вливаний и мы его "на зло кондуктору" замаксималим".
+11
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+11
Ответ PredatorMax
Комментарий скрыт
А кто Индиану прогрел, сами себя если только))
Как универсальный игрок, благодаря широкому набору навыков способный вписаться, пригодиться и приносить пользу буквально в любой команде в любой игровой системе, мне Сиакам нравится.
Но как претендента на максимальный контракт, а с ним по сути и на роль франчайза, я в своём сознании принять Сиакама не могу.
При этом, конечно, отлично понимаю ситуацию клуба с маленького провинциального рынка, довольствующегося приходом любого серьёзного игрока. Очень надеюсь, что этот большой контракт не ляжет непосильным грузом на платёжку Иноходцев и выгоду из него клуб всё-таки сможет извлечь, возможно, в качестве будущего актива на рынке обменов в качестве уравновешивания з/п игроков.
+6
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+6
Ответ Станислав Кривенко
И 15 на Топпина ещё остаётся.
Тесновато на "четвёрке" всем будет. Расставаться с восьмым пиком через год было бы весьма нелогично, как и вливать почти 60 миллионов на игроков одной позиции.
+5
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+5
Ответ Айрат Ситдиков
А вдруг Топпен пойдет по пути Аарона Гордона и из хайлайтера станет супер ролевиком)) поверит в такой бред, конечно, очень сложно)
Сложилось впечатление по этому сезону, что основная проблема Топпина - это очень весёлое явление (безоговорочным лидером которого являлся Джавейл МакГи), когда тело двигается значительно быстрее, чем соображает голова)))
Сколько видел, как он пытался в позиционном нападении пробовать обыгрывать на ведении и финтах, почти каждый раз одно и то же - ноги гораздо быстрее убегают по прямой вперёд к кольцу, чем рассудок по ходу движения отдаёт команду на кроссовер, смену траектории движения, стэпбэк) Итог почти каждый раз - ноги, убежавшие вперёд, в дисбалансе с руками, которые позади пытаются совершить обманный финт, а мяч либо потерян, либо почти потерян, атака, естественно, запорота))
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+3
Ответ Hansbrough
С Топпином очень интересная ситуация вырисовывается. Король хайлайтов с трёшкой, любимец публики, но абсолютно нефундаментальный игрок. На минималку уже не согласится, наверняка будет к нему интерес на рынке, но клуб, который выпишет ему солидный контракт, с очень большой вероятностью в скором времени об этом пожалеет. Т.к. продуктивность этого игрока напрямую зависит от темпа игры и очень мало в каких системах он сможет демонстрировать что-то похожее на игру в сезоне 23/24. В условном Далласе Топпин моментально потухнет. Ну и, конечно, необходимость заигрывать Уокера - это очень весомый аргумент в вопросе будущего Топпина и Индианы.
Добавлю, что там защита +- отсутствует, не смотря на габариты
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+1
Ответ Hansbrough
С Топпином очень интересная ситуация вырисовывается. Король хайлайтов с трёшкой, любимец публики, но абсолютно нефундаментальный игрок. На минималку уже не согласится, наверняка будет к нему интерес на рынке, но клуб, который выпишет ему солидный контракт, с очень большой вероятностью в скором времени об этом пожалеет. Т.к. продуктивность этого игрока напрямую зависит от темпа игры и очень мало в каких системах он сможет демонстрировать что-то похожее на игру в сезоне 23/24. В условном Далласе Топпин моментально потухнет. Ну и, конечно, необходимость заигрывать Уокера - это очень весомый аргумент в вопросе будущего Топпина и Индианы.
А вдруг Топпен пойдет по пути Аарона Гордона и из хайлайтера станет супер ролевиком)) поверит в такой бред, конечно, очень сложно)
+1
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+1
Ответ Hansbrough
А кто Индиану прогрел, сами себя если только)) Как универсальный игрок, благодаря широкому набору навыков способный вписаться, пригодиться и приносить пользу буквально в любой команде в любой игровой системе, мне Сиакам нравится. Но как претендента на максимальный контракт, а с ним по сути и на роль франчайза, я в своём сознании принять Сиакама не могу. При этом, конечно, отлично понимаю ситуацию клуба с маленького провинциального рынка, довольствующегося приходом любого серьёзного игрока. Очень надеюсь, что этот большой контракт не ляжет непосильным грузом на платёжку Иноходцев и выгоду из него клуб всё-таки сможет извлечь, возможно, в качестве будущего актива на рынке обменов в качестве уравновешивания з/п игроков.
В том то и дело, что Сиакам не более чем универсальный солдат без каких-либо ярковыраженных сильных качеств, это по сути 3 опция в атаке и винтик в защите (который еще довольно переоценен в плане защитных скиллов), а получать будет 47.5 млн в год. Это очень много. Плюс ему уже 30 лет.
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И 15 на Топпина ещё остаётся.
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Ну это да, если он заранее знает, что хочет делать, то топ уровень показывает. А когда нужно в моменте менять решения и действовать по ситуации, то сразу проблемы.
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Ответ PredatorMax
В том то и дело, что Сиакам не более чем универсальный солдат без каких-либо ярковыраженных сильных качеств, это по сути 3 опция в атаке и винтик в защите (который еще довольно переоценен в плане защитных скиллов), а получать будет 47.5 млн в год. Это очень много. Плюс ему уже 30 лет.
На счёт 3 опции согласен - это его комфортная органичная игровая роль. В том чемпионском Торонто Сиакам и был примерно в этой роли, безусловно, после Кавая и Лаури, либо Газоля в зависимости от игры и обстоятельств.
По возрасту, 30 лет для него - это скорее показатель того, что пик он показал и прогрессировать уже не будет. А так, глядя на его физические кондиции и стиль игры, думаю, что 4 года Сиакам на этом же уровне ещё протянет.
А зарплата под 50 лямов в год, несмотря на все аргументы в защиту - это, конечно, запредельная сумма и нагрузка на платёжку клуба, тем более, не самого богатого и с очень жадным владельцем.
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Ответ RayAllen20
нет
Кто, что нет? )))
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