Паскаль Сиакам подпишет с «Индианой» новый 4-летний контракт на 189,5 млн долларов

Паскаль Сиакам намерен подписать с «Пэйсерс» новый максимальный контракт.

Новый контракт камерунского тяжелого форварда (30 лет, 203 см) будет рассчитан на 4 года и 189,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

планирует заключить соглашение после того, как 6 июля в лиге закончится мораторий на подписание свободных агентов.

В январе этого года Сиакам перешел из «Торонто» в «Индиану» в результате трехстороннего обмена после того, как не договорился с «Рэпторс» о продлении контракта. В 41 матче за «Пэйсерс» он набирал в среднем 21,3 очка, 7,8 подбора и 3,7 передачи.