Андрей Сопин перешел в «Самару»

«Самара» подписала Андрея Сопина.

Бывший разыгрывающий «Руны» заключил с самарским клубом соглашение по схеме 1+1.

В прошедшем сезоне Сопин (26 лет, 186 см) набирал в рамках лиги ВТБ 3,9 очка, 1,0 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

«Выбрал «Самару», потому что мне нравится как этот клуб развивается в Единой лиге ВТБ. Здесь очень сильные тренерский штаб, состав и руководство. Все игры команда проводит в ярком стиле. Мне очень импонирует философия игры. И я искренне верю, что смогу помочь клубу достичь лучших результатов», – сказал .