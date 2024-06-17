Михаил Кулагин продолжит выступать за «Самару»

Теги переходы Единая лига ВТБ Михаил Кулагин Самара Баскетбол

Михаил Кулагин остается в «Самаре».

Самарский клуб и защитник (29 лет, 191 см) активировали предусмотренную в подписанном прошлым летом контракте опцию продления еще на один сезон.

Кулагин в минувшем сезоне принял участие в 39 матчах Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 7,9 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи. Михаил вошел в тройку лучших игроков чемпионата по проценту реализации штрафных (90%).

Россиянин представлял «Самару» на февральском Матче всех звезд Лиги ВТБ.

«Буду рад провести в Самаре еще один сезон.

Самара – хороший город с отличными болельщиками, которые очень любят баскетбол. С такой поддержкой всегда очень приятно играть. Будем стараться добиваться все новых высот! До встречи в новом сезоне!» – сказал Кулагин.

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