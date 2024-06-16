Джей Джей Редик о 4-й игре финала: «Это была плохая пародия на «Селтикс»
Джей Джей Редик поделился впечатлениями о 4-м матче финальной серии.
«Даллас» разгромил «Бостон» на домашней площадке со счетом 122:84.
«Это была плохая пародия на «Селтикс». Не понимаю, что за команду мы увидели. Мы не сталкивались с этой версией «Бостона» в этом сезоне.
Необходимо сохранять правильный настрой, чтобы победить в любом матче НБА. Вероятно, это было беспокойство из-за возможности завершить серию. «Мэверикс» были лучше готовы в ментальном плане, не хотели сдаваться окончательно. Нужно отдать им должное.
Но я не знаю, что произошло с «Бостоном», – задался вопросом ведущий ESPN.