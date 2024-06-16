Джей Джей Редик о 4-й игре финала: «Это была плохая пародия на «Селтикс»

Теги Бостон Даллас Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джей Джей Редик поделился впечатлениями о 4-м матче финальной серии.

«Даллас» разгромил «Бостон» на домашней площадке со счетом 122:84.

«Это была плохая пародия на «Селтикс». Не понимаю, что за команду мы увидели. Мы не сталкивались с этой версией «Бостона» в этом сезоне.

Необходимо сохранять правильный настрой, чтобы победить в любом матче НБА. Вероятно, это было беспокойство из-за возможности завершить серию. «Мэверикс» были лучше готовы в ментальном плане, не хотели сдаваться окончательно. Нужно отдать им должное.

Но я не знаю, что произошло с «Бостоном», – задался вопросом ведущий ESPN.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Милан, не спим!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий