Джей Джей Редик о 4-й игре финала: «Это была плохая пародия на «Селтикс»

Джей Джей Редик поделился впечатлениями о 4-м матче финальной серии.

« » разгромил « » на домашней площадке со счетом 122:84.

«Это была плохая пародия на «Селтикс». Не понимаю, что за команду мы увидели. Мы не сталкивались с этой версией «Бостона» в этом сезоне.

Необходимо сохранять правильный настрой, чтобы победить в любом матче . Вероятно, это было беспокойство из-за возможности завершить серию. «Мэверикс» были лучше готовы в ментальном плане, не хотели сдаваться окончательно. Нужно отдать им должное.

Но я не знаю, что произошло с «Бостоном», – задался вопросом ведущий ESPN.