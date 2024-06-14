Александр Стуленков подписал продление с УНИКСом на один сезон

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Александр Стуленков Баскетбол

Александр Стуленков продолжит играть за УНИКС.

31-летний форвард провел 33 матча в Единой лиге ВТБ за казанский клуб в сезоне-2023/24, набирая 1,4 очка и 1,3 подбора в среднем.

Стуленков подписал контракт на один сезон.

«Планирую приложить максимум усердия и сделать все зависящее от меня на площадке, чтобы в предстоящем сезоне команда достигла цели и выиграла чемпионат Единой Лиги ВТБ. Уверен, УНИКС будет первым!» – прокомментировал продление баскетболист.

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