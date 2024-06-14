Александр Стуленков подписал продление с УНИКСом на один сезон

Александр Стуленков продолжит играть за УНИКС.

31-летний форвард провел 33 матча в Единой лиге ВТБ за казанский клуб в сезоне-2023/24, набирая 1,4 очка и 1,3 подбора в среднем.

Стуленков подписал контракт на один сезон.

«Планирую приложить максимум усердия и сделать все зависящее от меня на площадке, чтобы в предстоящем сезоне команда достигла цели и выиграла чемпионат . Уверен, будет первым!» – прокомментировал продление баскетболист.