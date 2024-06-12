Кендрик Перкинс: «Если бы Кайри Ирвинг был под два метра, он стал бы лучшим игроком НБА»

Кендрик Перкинс считает, что низкий рост мешает Кайри Ирвингу стать лучшим в НБА.

«Если бы он был под два метра, он стал бы лучшим игроком лиги.

Если бы он был под два метра, он вошел бы в Топ-75 игроков всех времен, но его рост не два метра, а он все равно самый мастеровитый игрок в истории.

доказывает, что если клуб относится к игрокам так, как должен, то он получит максимальную отдачу от своих лидеров», – сказал эксперт ESPN.