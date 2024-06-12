Кендрик Перкинс: «Если бы Кайри Ирвинг был под два метра, он стал бы лучшим игроком НБА»

Теги Кендрик Перкинс Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что низкий рост мешает Кайри Ирвингу стать лучшим в НБА.

«Если бы он был под два метра, он стал бы лучшим игроком лиги.

Если бы он был под два метра, он вошел бы в Топ-75 игроков НБА всех времен, но его рост не два метра, а он все равно самый мастеровитый игрок в истории.

Кайри Ирвинг доказывает, что если клуб относится к игрокам так, как должен, то он получит максимальную отдачу от своих лидеров», – сказал эксперт ESPN.

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2 комментария
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А если бы еще и весил 150 кг, то мог и самым доминирующим центровым стать
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а если бы у дядюшки Дрю не было бы... он был бы тетушкой и разрывал женский баскетбол
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