Кендрик Перкинс: «Если бы Кайри Ирвинг был под два метра, он стал бы лучшим игроком НБА»
Кендрик Перкинс считает, что низкий рост мешает Кайри Ирвингу стать лучшим в НБА.
«Если бы он был под два метра, он стал бы лучшим игроком лиги.
Если бы он был под два метра, он вошел бы в Топ-75 игроков НБА всех времен, но его рост не два метра, а он все равно самый мастеровитый игрок в истории.
Кайри Ирвинг доказывает, что если клуб относится к игрокам так, как должен, то он получит максимальную отдачу от своих лидеров», – сказал эксперт ESPN.