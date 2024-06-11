Кендрик Перкинс: «Леброн стал чувствительным в последние пару недель»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Кендрик Перкинс прокомментировал размолвку с Леброном Джеймсом.

Звездный игрок «Лейкерс» отписался от Перкинса в соцсетях. Чемпион НБА в составе «Бостона» недавно раскритиковал 4-кратного MVP за привлечение внимания к себе во время финальной серии.

«Только представьте, вы отписались от меня в соцсети, но вам все равно предстоит просыпаться и каждый день видеть меня по телевизору. Потому что в ближайшее время я никуда не уйду – это первое. Второе. Считаю, что Леброн Джеймс стал чувствительным в последние пару недель, потому что я критиковал его или говорил о вещах, с которыми он мог не согласиться. Например, об увольнении Дарвина Хэма или о поиске нового тренера «Лейкерс», о ситуации с Бронни Джеймсом и драфтом.

Назовите мне кого-нибудь помимо Шэннона Шарпа, кто бы еще так лоббировал интересы и защищал Леброна Джеймса, как это делал я, когда речь заходила о баскетбольной стороне вопроса. В те несколько раз, когда я не соглашался с ним, он давал волю чувствам и не поднимал трубку», – заявил эксперт ESPN.

Бывший игрок НБА также сказал, что он разочарован тем, что Джеймс не связался с ним лично по данному вопросу, а вместо этого ему позвонил агент баскетболиста Рич Пол.

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4 комментария
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Намекает, что у Леброна эти дни
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Скандалы, интриги, расследования
Бузова уже летит в калифорнию, где на холме голливуд, у костра, каждый вечер будут обсуждаться последнии сплетни НБА, дом2
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Просто у Перка нет сына которого выберут в этом году на драфте ))
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Ох и балабол же Перк. Смена Скипу растет, тот не вечен:)
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