Руди Фернандес удостоился длительной овации от фанатов «Реала» после, вероятно, заключительного домашнего матча в карьере

Руди Фернандес планирует закончить карьеру на клубном уровне после финала.

39-летний форвард проводит 22-й сезон на профессиональном уровне. В финальной серии до трех побед чемпионата Испании против «Мурсии» « » повел со счетом 2-0. Есть большая вероятность того, что второй матч стал последним домашним в карьере .

Зрители отметили это событие длительной овацией, начавшейся незадолго до окончания матча и продолжавшейся около 20 минут. Фернандес закончил игру, набрав 14 очков и 6 подборов.