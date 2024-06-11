Руди Фернандес удостоился длительной овации от фанатов «Реала» после, вероятно, заключительного домашнего матча в карьере

Теги Руди Фернандес Реал чемпионат Испании Мурсия Баскетбол

Руди Фернандес планирует закончить карьеру на клубном уровне после финала.

39-летний форвард проводит 22-й сезон на профессиональном уровне. В финальной серии до трех побед чемпионата Испании против «Мурсии» «Реал» повел со счетом 2-0. Есть большая вероятность того, что второй матч стал последним домашним в карьере Фернандеса.

Зрители отметили это событие длительной овацией, начавшейся незадолго до окончания матча и продолжавшейся около 20 минут. Фернандес закончил игру, набрав 14 очков и 6 подборов.

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2 комментария
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Ответ RayAllen20
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Ладно шучу, Птб с роем ван лав.
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