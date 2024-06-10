Джейсон Тейтум о «Бостоне» без Холидэя: «Хорошо, что нам не надо выяснять, какой бы мы тогда были командой»

Теги Бостон Даллас НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум отдал должное Дрю Холидэю.

У форварда «Селтикс» спросили, какой была бы команда из Бостона без защитника, которого удалось заполучить в межсезонье-2024.

Тейтум на некоторое время задумался.

«Хорошо, что нам не надо выяснять, какой бы мы тогда были командой. Нам очень и очень повезло, что Дрю в нашей команде.

Сегодня он продемонстрировал превосходный баскетбол», – сказал Тейтум.

Холидэй набрал 26 очков и 11 подборов при 11 из 14 с игры и 0 потерь во втором матче с «Далласом» (105:98, 2-0).

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3 комментария
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Когда обменяли Смарта было жаль но Холидей на его месте просто другой класс, он как будто все правильно делает. Ноль потерь у Джру в этой игре очередное доказательство.
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Помимо игры Дрю очень сильно влияет на всю команду просто своим примером. Весь плов смотрю как в концовках все начинают опираться руками в колени что бы отдохуть и только Дрю с городрй осанкой добивает соперника. При этом он прям лицом показывает что это для него уровень регулярки. И как-то все сращу выпрямляются. Как по мне это пожаоуй главный финт в обменах за сезон. Наслаждение наблюдать за его игрой!
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