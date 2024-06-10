Джейсон Тейтум о «Бостоне» без Холидэя: «Хорошо, что нам не надо выяснять, какой бы мы тогда были командой»
Джейсон Тейтум отдал должное Дрю Холидэю.
У форварда «Селтикс» спросили, какой была бы команда из Бостона без защитника, которого удалось заполучить в межсезонье-2024.
Тейтум на некоторое время задумался.
«Хорошо, что нам не надо выяснять, какой бы мы тогда были командой. Нам очень и очень повезло, что Дрю в нашей команде.
Сегодня он продемонстрировал превосходный баскетбол», – сказал Тейтум.
Холидэй набрал 26 очков и 11 подборов при 11 из 14 с игры и 0 потерь во втором матче с «Далласом» (105:98, 2-0).