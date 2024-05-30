Джейлен Браун о Майлзе Тернере: «Он теряет контроль над своим телом и начинает бросаться на других»

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Джейлен Браун и Майлз Тернер получили по техническому за небольшую стычку.

Защитник «Бостона» вступился за Деррика Уайта, который оказался на паркете после толчка центрового «Индианы» Майлза Тернера в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

«Майлз хороший парень. По ходу серии он теряет контроль за своим телом и начинает бросаться на других. Он получил фол в нападении, но я просто хотел, чтобы он был аккуратнее. Не случилось ничего такого. Я легко толкнул его, просто момент был напряженный.

Он играл на своей площадке, его семья смотрит, его девушка, скорее всего, смотрит, так что он должен был как-то ответить. Но мы давно знаем друг друга и у нас хорошие отношения», – рассказал Браун об игровом конфликте.

Защитник «Бостона» избежал неспортивного фола, после того как попал рукой в лицо Ти Джей Макконнеллу и уронил его на паркет в заключительной четверти.

«Селтикс» одержали победу 4-0 и вышли в финал плей-офф.

1 комментарий
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"я его толкнул - но начинает бросаться на других Тернер". Логично
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