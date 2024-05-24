Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон должен был быть в первой символической сборной вместо Луки Дончича»

Стивен Эй Смит расстроен местом Джейлена Брансона в итоговых пятерках сезона.

«Я думаю, что Джейлен Брансон должен был быть в первой символической сборной. Даже впереди Луки Дончича. Понимаю, что звучит еретически. Я тоже поставил Брансона во вторую пятерку. Но теперь сожалею об этом.

Когда Джулиус Рэндл выпал из состава с травмой, Брансон стал набирать 31,5 очка в среднем до конца сезона и вывел «Никс» на второе место в конференции. Лука Дончич остался на 5-й позиции. Конечно, Западная конференция посильнее. Но я смотрю на Кайри Ирвинга и других баскетболистов «Далласа». У Брансона не было такой помощи», – заключил эксперт ESPN.