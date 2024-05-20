Энтони Эдвардс считает Криса Финча лучшим тренером НБА

Теги Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс назвалт Криса Финча лучшим тренером НБА.

Защитник «Миннесоты» сказал об этом после победы над «Денвером» (98:90, 4-3) в седьмом матче полуфинала Западной конференции.

«Он просто отличный тренер, который никогда и ничего не приукрашивает. Если КАТ облажается, он ругает его, если я облажаюсь, он ругает меня.

Именно это делает и его лучшим тренером в НБА, как я считаю. Неважно, кто перед ним, неважно, насколько высоко игрок находится в иерархии, он будет преследовать вас от начала до самого конца. Финч принимает решения в этой команде, руководит процессом. Он делает все, чтобы мы были готовы к следующему матчу», – сказал Эдвардс.

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