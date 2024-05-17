Паоло Банкеро: «Думаю, что смогу в будущем побороться за награду MVP»

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Паоло Банкеро Баскетбол

Паоло Банкеро рассказал о планах на свое развитие.

«Все мечтают о награде MVP. Думаю, что смогу побороться за нее в будущем. Я стараюсь стать универсальным игроком. Но пока еще не близок к этой цели. Вижу себя игроком без слабых мест на обеих сторонах площадки, который сможет выйти и делать все, что будет нужно.

Когда меня выбрали на драфте, я думал только о том, как взять награду лучшему новичку. Сильно нервничал перед вторым сезоном и возвращением в команду.

Моя цель – стать лучшим в лиге», – заявил 21-летний форвард «Орландо».

Банкеро довел «Мэджик» до 5-го места по итогам регулярного чемпионата с результатом 47-35. «Орландо» уступил «Кливленду» в семи матчах в первом раунде плей-офф.

В серии с «Кавальерс» Банкеро набирал 27 очков, 8,6 подбора и 4 передачи при 45,6% с игры, 40% трехочковых и 75,5% штрафных.

 

8 комментариев
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Всякое конечно может быть,но у него в потенциальных конкурентах Эдвардс/Вемби/Леброн
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Ответ Артур Артур
Всякое конечно может быть,но у него в потенциальных конкурентах Эдвардс/Вемби/Леброн
ЛеБрон?
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Каждый год все 500 человек могут за неё побороться
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Ответ kiper88
Каждый год все 500 человек могут за неё побороться
И шансы у каждого 50/50 — либо станет мвп, либо нет?
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Ответ carmelo hot sause
ЛеБрон?
Да, потенциальный проспект из ЛЛ, молодой перспективный
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В случае с Банкеро напрягает его качество принятия решений. А это то, что очень трудно исправляется. Хотя он всё ещё молод и, надеюсь, что с опытом это улучшится
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Желание похвально, работать и работать для достижения. Сейчас никто не сможет спрогнозировать как например , в 2012, не многие думали, что в Оклахоме играли 3 будущих MVP - Дюрант, Уэстбрук и Харден
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Ответ everyday4768
И шансы у каждого 50/50 — либо станет мвп, либо нет?
Нет. Никола мвп или нет
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