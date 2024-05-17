Паоло Банкеро: «Думаю, что смогу в будущем побороться за награду MVP»

Паоло Банкеро рассказал о планах на свое развитие.

«Все мечтают о награде MVP. Думаю, что смогу побороться за нее в будущем. Я стараюсь стать универсальным игроком. Но пока еще не близок к этой цели. Вижу себя игроком без слабых мест на обеих сторонах площадки, который сможет выйти и делать все, что будет нужно.

Когда меня выбрали на драфте, я думал только о том, как взять награду лучшему новичку. Сильно нервничал перед вторым сезоном и возвращением в команду.

Моя цель – стать лучшим в лиге», – заявил 21-летний форвард «Орландо».

довел «Мэджик» до 5-го места по итогам регулярного чемпионата с результатом 47-35. « » уступил « » в семи матчах в первом раунде плей-офф.

В серии с «Кавальерс» Банкеро набирал 27 очков, 8,6 подбора и 4 передачи при 45,6% с игры, 40% трехочковых и 75,5% штрафных.