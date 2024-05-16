Антон Юдин: «Сейчас в Лиге ВТБ оптимальный лимит на легионеров»

Теги Антон Юдин Единая лига ВТБ Баскетбол

Антон Юдин на видит смысла в том, чтобы менять лимит на легионеров в Лиге ВТБ.

«На мой взгляд, сейчас оптимальный лимит, и я бы ничего менять не стал. Объясню почему. Я застал время, когда два россиянина обязательно должны были находиться на площадке. Для тренера это ужасно тяжело. Помимо того, что тебе надо следить за ходом и развитием игры, также надо постоянно держать в голове порядок замен. При таком раскладе тебе может не хватить того, чтобы убрать с паркета одного игрока, с этим лимитом тебе надо менять сразу двух-трех. Это дополнительная проблема, ломающая рисунок игры. Да, для российских игроков это дополнительное время. Но я противник того, чтобы давать баскетболисту гарантии без жесткой конкуренции.

Повторюсь, шесть россиян плюс шесть иностранцев — это хорошее сочетание. Если вы помните, то до этого было восемь легионеров. А минус два иностранца может дать серьезную разницу в игровом времени для российских игроков ростера», – сказал главный тренер «Зенита-2».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скорее прав, чем нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий