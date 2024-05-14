Кампаццо, Фелис, Ховард, Озетковски и Шермадини – в первой символической пятерке сезона ACB-2023/24

Теги чемпионат Испании Марселиньо Уэртас Гиорги Шермадини Факундо Кампаццо Николас Бруссино Бранку Бадио Жан Монтеро Дилан Озетковски Маркус Ховард Чима Монеке Андрес Фелис Баскетбол

ACB объявила составы символических сборных сезона-2023/24.

В первую символическую пятерку вошли Факундо Кампаццо («Реал»), Андрес Фелис («Ховентуд»), Маркус Ховард («Баскония»), Дилан Озетковски («Уникаха») и Гиорги Шермадини («Тенерифе»).

Кампаццо, для которого это пятая подобная награда, в этом году также был включен в первую пятерку Евролиги. Для Шермадани это шестая подобная награда в карьере, для Ховарда – вторая, для Фелиса и Озетковски – первая.

Во вторую пятерку включены Марселиньо Уэртас («Тенерифе»), Жан Монтеро («Андорра»), Бранку Бадио («Манреса»), Нико Бруссино («Гран-Канария») и Чима Монеке («Баскония»).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий