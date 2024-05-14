Кампаццо, Фелис, Ховард, Озетковски и Шермадини – в первой символической пятерке сезона ACB-2023/24

ACB объявила составы символических сборных сезона-2023/24.

В первую символическую пятерку вошли («Реал»), Андрес Фелис («Ховентуд»), («Баскония»), Дилан Озетковски («Уникаха») и («Тенерифе»).

Кампаццо, для которого это пятая подобная награда, в этом году также был включен в первую пятерку Евролиги. Для Шермадани это шестая подобная награда в карьере, для Ховарда – вторая, для Фелиса и Озетковски – первая.

Во вторую пятерку включены («Тенерифе»), Жан Монтеро («Андорра»), («Манреса»), Нико Бруссино («Гран-Канария») и Чима Монеке («Баскония»).