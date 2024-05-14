Джейлен Браун о 18-7 у «Селтикс» в выездных матчах плей-офф с 2022 года: «Нет ничего лучше победы в гостях»

Теги Баскетбол

Джейлен Браун отреагировал на 18-7 у «Селтикс» на выезде в плей-офф с 2022 года.

В домашних встречах плей-офф за последние три сезона «Селтикс» имеют результат 14-14.

«Нет ничего лучше победы в гостях в плей-офф. Все против вас, вы сидите в раздевалке со своей командой, а вся остальная арена против. В Кливленде сегодня хорошо поддерживали своих, было сложно в такой атмосфере, но когда ты любишь соревноваться, то становится только интереснее.

Сейчас же нам надо вернуться и сыграть хорошо перед собственными болельщиками, дать им повод для радости, попробовать победить», – заявил форвард «Бостона».

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