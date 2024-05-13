«Нантер» расстался с главным тренером Паскалем Доннадье. Он руководил командой последние 37 лет

«Нантер» прекратил сотрудничество с главным тренером Паскалем Доннадье.

Специалист руководил французской командой на протяжении 37 лет. Он возглавил ее в 1987 году.

В 2011 году Доннадье вывел « » в высший дивизион чемпионата Франции. В 2015-м команда выиграла Еврочеллендж, в 2017-м – Кубок ФИБА-Европа.

«Нантер» Доннадье также становился чемпионом Франции в 2013 году и завоевывал Кубок Франции и Суперкубок Франции в 2014 и 2017 годах.