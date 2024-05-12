Рэпер Master P: «Нужно взять меня в тренерский штаб, и тогда «Пеликанс» выиграют чемпионат»
Master P высказался о раннем вылете «Нового Орлеана» из плей-офф.
«Если честно, у меня был запланирован концерт на 3 мая, и я прилетел в Новый Орлеан, чтобы отменить концерт, потому что я думал, что мы победим. Сейчас концерт вернули в расписание.
У нас отличная команда. Возможно, нам нужно подождать еще пару лет.
Нужно взять меня в тренерский штаб в следующем сезоне, и тогда мы выиграем чемпионат», – сказал известный рэпер.
«Новый Орлеан» проиграл «Оклахоме» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.