Рэпер Master P: «Нужно взять меня в тренерский штаб, и тогда «Пеликанс» выиграют чемпионат»

Master P высказался о раннем вылете «Нового Орлеана» из плей-офф.

«Если честно, у меня был запланирован концерт на 3 мая, и я прилетел в , чтобы отменить концерт, потому что я думал, что мы победим. Сейчас концерт вернули в расписание.

У нас отличная команда. Возможно, нам нужно подождать еще пару лет.

Нужно взять меня в тренерский штаб в следующем сезоне, и тогда мы выиграем чемпионат», – сказал известный рэпер.

« » проиграл «Оклахоме» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.