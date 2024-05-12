Рэпер Master P: «Нужно взять меня в тренерский штаб, и тогда «Пеликанс» выиграют чемпионат»

Теги Новый Орлеан НБА Master P Баскетбол

Master P высказался о раннем вылете «Нового Орлеана» из плей-офф.

«Если честно, у меня был запланирован концерт на 3 мая, и я прилетел в Новый Орлеан, чтобы отменить концерт, потому что я думал, что мы победим. Сейчас концерт вернули в расписание.

У нас отличная команда. Возможно, нам нужно подождать еще пару лет.

Нужно взять меня в тренерский штаб в следующем сезоне, и тогда мы выиграем чемпионат», – сказал известный рэпер.

«Новый Орлеан» проиграл «Оклахоме» в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну а Мемфис тогда пусть Three 6 Mafia тренирует...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий