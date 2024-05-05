Джамал Мюррэй: «Не буду искать оправдания. У всех травмы»

Теги травмы Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй провел неудачный первый матч против «Миннесоты».

Разыгрывающий «Денвера» смазал все пять бросков с игры и не набрал ни одного очка в первой половине встречи.

Журналисты поинтересовались, что помогло «Миннесоте» закрыть его.

«Ничего. Я проводил такие отрезки много раз до этого.

Чувствую себя нормально. Достаточно хорошо.

Не буду искать оправдания. У всех проблемы с беспокоящими травмами. Все в какой-то момент проходят через это во время сезона. Моя голень ничем не отличается от проблем других игроков в команде. Да и в лиге. Конечно, могло быть и лучше, но я не вижу смысла говорить об этом в разрезе нашего поражения.

Это будет частью нынешнего плей-офф. Я смирился с этим и найду возможности снизить влияние травмы на игру. Так что я подстроюсь, команда подстроится, и мы сделаем свое дело», – заявил Мюррэй после матча.

Разыгрывающий закончил встречу, набрав 17 очков и 4 передачи при 6 из 14 с игры, 2 из 4 трехочковых и 3 из 3 штрафных.

«Денвер» уступает «Миннесоте» в серии – 0-1.

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2 комментария
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А в Мэррее ли проблема? Миннесота ограничила спейсинг, который создавал Джокер. Пасы на Гордона практически не проходили, его по сути выключили из игры. А забегания Мюррея работали.

Но! Это первая игра, посмотрим на следующие две и ответ Денвера. Рид так в 4 четверти каждый матч играть не будет. И Эдвардс слишком молод, чтобы стабильно выкладывать такие перфомансы в нужные моменты
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