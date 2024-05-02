Джеймс Джонс: «Мы сосредоточены на том, как добиться максимальной отдачи от Кевина Дюрэнта»

Теги Баскетбол

Джеймс Джонс расставил приоритеты в преддверии межсезонья.

Генеральный менеджер «Финикса» определил направления развития команды.

«Мы сосредоточены на том, как добиться максимальной отдачи от Кевина Дюрэнта. Никто до нас не решил эту задачу. Я считаю, что мы будем первой командой, которая сумеет это сделать.

Когда он играет на своем лучшем уровне, он делает нас очень, очень хорошей командой, практически непобедимой», – заявил Джонс в пресс-конференции по итогам  сезона-2023/24.

«Санз» закончили выступление в розыгрыше текущего плей-офф, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.

Форвард «Финикса» набирал 26,8 очка, 6,5 подбора и 3,3 передачи при 55,2% с игры, 41,7% трехочковых и 82,4% штрафных в проигранной серии.

1 комментарий
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Сложно это будет сделать без качественного разыгрывающего. Букер вряд-ли захочет уйти этим летом, а Брэдли Била можно обменять только на мешок картошки и то, только с его согласия.
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