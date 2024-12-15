Патрик Беверли: «В последнее время не слышу ничего плохого о Доке Риверсе»

Патрик Беверли отметил, что СМИ переключились с критики «Бакс» и Дока Риверса.

«В последнее время я не слышу ничего плохого о Доке Риверсе . Ни единого плохого слова.

Никто не говорит о «Бакс» и о том, что они плохо играют, при том, что у них не было Криса Миддлтона почти весь сезон. И никто не хвалит их за это. Вместо этого они придираются к другим, обсуждая их игрока месяца. Как?

Давай, Яннис, вытащи их из грязи. Нам не нужны легкие пути», – сказал бывший разыгрывающий «Милуоки ».