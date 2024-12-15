Патрик Беверли: «В последнее время не слышу ничего плохого о Доке Риверсе»
Патрик Беверли отметил, что СМИ переключились с критики «Бакс» и Дока Риверса.
«В последнее время я не слышу ничего плохого о Доке Риверсе. Ни единого плохого слова.
Никто не говорит о «Бакс» и о том, что они плохо играют, при том, что у них не было Криса Миддлтона почти весь сезон. И никто не хвалит их за это. Вместо этого они придираются к другим, обсуждая их игрока месяца. Как?
Давай, Яннис, вытащи их из грязи. Нам не нужны легкие пути», – сказал бывший разыгрывающий «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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