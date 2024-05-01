Дэвид Гриффин: «Пришло время становиться лучше»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Баскетбол

Дэвид Гриффин рассказал о планах «Пеликанс» на лето.

«В прошлом мы допускали ошибки касательно целостности состава, нам нужно, чтобы команда была здоровой. Я думаю, уже хватит.

Это лето не будет летом удовлетворенности. Пришло время становиться лучше.

Разумеется, мы не будем строить команду вокруг одного из наших трех лидеров – Си Джей Макколлему, Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма. Когда двое из троих были на площадке вместе, они выигрывали свои минуты.

Этим летом будет настоящее ощущение срочности. Тренировочная база также претерпит большие изменения», – сказал президент «Нового Орлеана».

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5 комментариев
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Времени на раскачку нет
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"одного из наших трех лидеров – Си Джей Макколлему"
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Питер Гриффин одобряет
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чего там с тренировочной базой сделают? холодильник передвинут? фьють ха
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Си Джей на выход нужен Таюс Джонс или Янг какой-нибудь. Валан тоже к сожалению к Зайону не слишком сочетается, Нужен Порзи или Лопес с защитой и трехой какой-нибудь. Тогда нынешний состав будет претендовать на что-то большее, Винги есть, Зайон и Ингрэм есть, скамейка есть. 5 и 1 номер не вписываются
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