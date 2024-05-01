Дэвид Гриффин: «Пришло время становиться лучше»

Дэвид Гриффин рассказал о планах «Пеликанс» на лето.

«В прошлом мы допускали ошибки касательно целостности состава, нам нужно, чтобы команда была здоровой. Я думаю, уже хватит.

Это лето не будет летом удовлетворенности. Пришло время становиться лучше.

Разумеется, мы не будем строить команду вокруг одного из наших трех лидеров – Си Джей Макколлему, Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма. Когда двое из троих были на площадке вместе, они выигрывали свои минуты.

Этим летом будет настоящее ощущение срочности. Тренировочная база также претерпит большие изменения», – сказал президент «Нового Орлеана».