Ожидается, что Кристапс Порзингис еще сыграет в этом плей-офф

Теги травмы Бостон НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Травма Кристапса Порзингиса не такая серьезная, чтобы он выбыл до конца сезона.

«Сегодня несколько источников сообщили мне, что причиной отсутствия определенных сроков возвращения Порзингиса является тот факт, что команда еще не знает их.

Они проявят осторожность и посмотрят, как Порзингис будет реагировать на лечение, но никто не считает, что он выбыл до конца сезона», – пишет журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах.

Центровой «Бостона» выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Порзингис пропустит как минимум несколько матчей.

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