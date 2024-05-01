Ожидается, что Кристапс Порзингис еще сыграет в этом плей-офф

Травма Кристапса Порзингиса не такая серьезная, чтобы он выбыл до конца сезона.

«Сегодня несколько источников сообщили мне, что причиной отсутствия определенных сроков возвращения является тот факт, что команда еще не знает их.

Они проявят осторожность и посмотрят, как Порзингис будет реагировать на лечение, но никто не считает, что он выбыл до конца сезона», – пишет журналист The Boston Globe Адам Химмельсбах.

Центровой « » выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Порзингис пропустит как минимум несколько матчей.