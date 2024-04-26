36 очков Кайла Гая помогли «Тенерифе» выйти в финал Лиги чемпионов

«Тенерифе» выбил «Перистери» и прошел в финал Лиги чемпионов.

Испанский клуб «Тенерифе» одержал победу над греческим «Перистери» в «Финале четырех» чемпионов со счетом 97:93 и вышел в финал турнира.

Лучшим в составе « » стал защитник Кайл Гай. На его счету 36 очков и 5 подборов при 9 из 17 с игры, 6 из 11 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Гай установил рекорд результативности «Финала четырех» лиги.

Матч «Тенерифе» – « » прошел на новом светодиодном паркете.