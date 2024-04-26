36 очков Кайла Гая помогли «Тенерифе» выйти в финал Лиги чемпионов
«Тенерифе» выбил «Перистери» и прошел в финал Лиги чемпионов.
Испанский клуб «Тенерифе» одержал победу над греческим «Перистери» в «Финале четырех» Лиги чемпионов со счетом 97:93 и вышел в финал турнира.
Лучшим в составе «Тенерифе» стал защитник Кайл Гай. На его счету 36 очков и 5 подборов при 9 из 17 с игры, 6 из 11 трехочковых и 10 из 10 штрафных.
Гай установил рекорд результативности «Финала четырех» лиги.
Матч «Тенерифе» – «Перистери» прошел на новом светодиодном паркете.