Менеджер «Црвены Звезды» Небойша Илич был арестован за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции

Теги происшествия Црвена Звезда сборная Сербии Адриатическая лига Баскетбол

Небойша Илич был арестован после попытки скрыться от преследования.

Две полицейские машины были вовлечены в инцидент и потребовались для задержания. В крови Илича был обнаружен алкоголь.

Бывший игрок занимает должность менеджера «Црвены Звезды» с 2001 года и национальной сборной Сербии с 2010.

«Црвена Звезда» заняла первое место по итогам регулярного сезона Адриатической лиги с результатом 26-48. 

 

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