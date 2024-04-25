Менеджер «Црвены Звезды» Небойша Илич был арестован за вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции

Небойша Илич был арестован после попытки скрыться от преследования.

Две полицейские машины были вовлечены в инцидент и потребовались для задержания. В крови Илича был обнаружен алкоголь.

Бывший игрок занимает должность менеджера «Црвены Звезды» с 2001 года и национальной сборной Сербии с 2010.

« » заняла первое место по итогам регулярного сезона лиги с результатом 26-48.