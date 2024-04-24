Сергей Кущенко о возвращении «Химок» в Лигу ВТБ: «Это исключено»

Теги Сергей Кущенко Химки Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Кущенко заявил, что возвращение «Химок» в Лигу ВТБ не рассматривается.

«Это исключено.

Слишком большой репутационный ущерб нанес клуб, как Единой лиге, так и Евролиге, когда из-за проблем с финансированием стремительно покидал эти турниры. Теперь мы вынуждены смотреть на два шага вперед. Например, у спонсора одного клуба бизнес идет в гору, у другого – могут возникнуть риски. Нужно это предвидеть.

Сейчас мы очень серьезно рассматриваем перспективы «Минска»: будут они играть в следующем сезоне или нет. При том, что мы очень любим Минск, все команды обожают приезжать в столицу Беларуси. Но команде не хватает качественного менеджмента», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

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