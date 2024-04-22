Чемпионат Греции. «Лаврион» играет с «Марусси»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.
В группе Б «Лаврион» дома играет с «Марусси».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 22 апреля, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: АЕК – 12-14, ПАОК – 10-16, Лаврион – 9-16, Марусси – 9-16, Кардицас – 9-17, Аполлон – 4-22.
Группа А
Положение команд: Панатинаикос – 24-1, Олимпиакос – 23-3, Перистери – 16-10, Промитеас – 15-10, Арис – 13-13, Колоссос – 10-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.