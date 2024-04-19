Конфликт за телевизионные права на показ чемпионата Франции LNB обострился
L’Equipe и цифровая платформа SKWEEK спорят за права на трансляции LNB.
SKWEEK столкнулся с финансовыми трудностями ранее в сезоне и накопил внушительный объем неисполненных финансовых обязательств.
В связи со спорами зрителям будет доступен только один матч уикенда чемпионата Франции между «Виллербаном» и «Парижем», который покажет L’Equipe. Остальные игры должны были быть показаны на платформе SKWEEK, чего не произойдет в связи с накопленными долгами.
Долг перед телеканалом составляет несколько миллионов евро.
LNB и L’Equipe заключили прямое соглашение, которое позволит обеспечить трансляцию шести матчей итоговой части турнира.
Переговоры со SKWEEK зашли в тупик до уплаты взносов.