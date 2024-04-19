Энтони Эдвардс: «Играю на 40% от своего потенциала. Через 2-3 года буду лучшим игроком НБА»
Энтони Эдвардс оценил свой нынешний уровень и перспективы в НБА.
Защитник «Миннесоты» пообщался с журналистами ESPN Маликой Эндрюс и Остином Риверсом. Эндрюс поинтересовалась, на каком уровне 22-летний баскетболист находится сейчас относительно своего пика.
«Сорок процентов. Да, а что? Я всего четвертый год в лиге. Вы забываете, что мне 22. Я пока далек от своего пика», – заявил Эдвардс.
Риверс выразил мнение, что через несколько лет звезда «Вулвз» сможет выйти на уровень лучшего игрока НБА.
«Да, я на сто процентов согласен с ним, конечно же. Через два-три года, да», – считает Эдвардс.