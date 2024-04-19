Энтони Эдвардс: «Играю на 40% от своего потенциала. Через 2-3 года буду лучшим игроком НБА»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс оценил свой нынешний уровень и перспективы в НБА.

Защитник «Миннесоты» пообщался с журналистами ESPN Маликой Эндрюс и Остином Риверсом. Эндрюс поинтересовалась, на каком уровне 22-летний баскетболист находится сейчас относительно своего пика.

«Сорок процентов. Да, а что? Я всего четвертый год в лиге. Вы забываете, что мне 22. Я пока далек от своего пика», – заявил Эдвардс.

Риверс выразил мнение, что через несколько лет звезда «Вулвз» сможет выйти на уровень лучшего игрока НБА.

«Да, я на сто процентов согласен с ним, конечно же. Через два-три года, да», – считает Эдвардс.

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16 комментариев
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ЧСВ этого парня конечно зашкаливает - не перестает удивлять
+18
-2
+16
Ответ Сергей Ратников
ЧСВ этого парня конечно зашкаливает - не перестает удивлять
Вембаньяма на днях сказал, что на 15% от пика играет, так что Эдвардс скромник на его фоне.
+19
-5
+14
Боюсь, через 2-3 года место главного игрока лиги уже будет надолго забронировано техасским единорогом)
+12
-1
+11
Кичится он много конечно, главное на деле в ПО показывать
+6
0
+6
Ответ DENBO
Боюсь, через 2-3 года место главного игрока лиги уже будет надолго забронировано техасским единорогом)
через 2-3 года лучшим игроком все еще будет Никола, если ничего со здоровьем не случится. А вот лет через 5-7 придет время Вембы и прочей молодежи.
+8
-5
+3
Одним из лучших точно станет. Он уже во второй символической пятёрке в 22 года. Если избежит травм, никаких сомнений в этом не будет
+3
-1
+2
Ответ pele_kan
через 2-3 года лучшим игроком все еще будет Никола, если ничего со здоровьем не случится. А вот лет через 5-7 придет время Вембы и прочей молодежи.
Вы не забывайте, что пиар-машина НБА будет работать на Вембу. Им нужно новое лицо лиги, человек, ради которого будут продаваться места на аренах и трансляции по всему миру. С Николой такой каши не сваришь) Он лучший по факту, но уж очень немедийный.
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Ответ pele_kan
ну мы же и говорим про лучшего по факту, по игре, а не про "лицо лиги". Сейчас одним из лиц лиги считается Джа например - он что, лучший игрок? И близко нет. А в различных номинациях на МВП и прочие награды все-таки учитывается в первую очередь реальная игра, статистика игрока, а не раскрученность в СМИ и количество проданных маек. Думаю, Эдвардс говорит именно про игровой аспект, а не медийность.
По игровому аспекту с Николой сейчас может конкурировать только здоровый Эмбиид) Но, надо отдать Вембе должное, он прогрессирует очень быстро. А если его, как и Николу, окружить нужными игроками, то он вполне может составить "Джокеру" конкуренцию в игровом плане. В защите француз уже страшен, а в атаке еще точно прибавит.
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Интересно, но от Йокича никогда и близко не звучало чего-то в подобном стиле. А он, простите, право на такие заявления имеет. Какая разница в менталитетах...
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Ответ DENBO
Вы не забывайте, что пиар-машина НБА будет работать на Вембу. Им нужно новое лицо лиги, человек, ради которого будут продаваться места на аренах и трансляции по всему миру. С Николой такой каши не сваришь) Он лучший по факту, но уж очень немедийный.
ну мы же и говорим про лучшего по факту, по игре, а не про "лицо лиги". Сейчас одним из лиц лиги считается Джа например - он что, лучший игрок? И близко нет. А в различных номинациях на МВП и прочие награды все-таки учитывается в первую очередь реальная игра, статистика игрока, а не раскрученность в СМИ и количество проданных маек. Думаю, Эдвардс говорит именно про игровой аспект, а не медийность.
+2
-2
0
Ответ DENBO
По игровому аспекту с Николой сейчас может конкурировать только здоровый Эмбиид) Но, надо отдать Вембе должное, он прогрессирует очень быстро. А если его, как и Николу, окружить нужными игроками, то он вполне может составить "Джокеру" конкуренцию в игровом плане. В защите француз уже страшен, а в атаке еще точно прибавит.
вот именно - Вемби нужно окружить нужными игроками, это не делается по щелчку пальцев. Пока там вся эта молодежь раскочегарится, сыграется и будет способна помогать ему на уровне, достаточном чтобы в ПО попасть хотя бы, я не говорю про победы какие-то, уже пройдет пара лет. А Вемби будет прогрессировать конечно, тут вопросов нет, просто через 2-3 года я бы не ждал от него и САС высоких результатов еще.
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Ответ Унылый ворчун
Интересно, но от Йокича никогда и близко не звучало чего-то в подобном стиле. А он, простите, право на такие заявления имеет. Какая разница в менталитетах...
скорее наоборот, он уже не имеет права на такие слова, у него пик уже сейчас, а муравей на него только начинает выходить, непоследовательны ваши слова, с хейтерским налетом предвзятым
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