Энтони Эдвардс: «Играю на 40% от своего потенциала. Через 2-3 года буду лучшим игроком НБА»

Энтони Эдвардс оценил свой нынешний уровень и перспективы в НБА.

Защитник «Миннесоты» пообщался с журналистами ESPN Маликой Эндрюс и Остином Риверсом. Эндрюс поинтересовалась, на каком уровне 22-летний баскетболист находится сейчас относительно своего пика.

«Сорок процентов. Да, а что? Я всего четвертый год в лиге. Вы забываете, что мне 22. Я пока далек от своего пика», – заявил .

Риверс выразил мнение, что через несколько лет звезда «Вулвз» сможет выйти на уровень лучшего игрока .

«Да, я на сто процентов согласен с ним, конечно же. Через два-три года, да», – считает Эдвардс.