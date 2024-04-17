Кендрик Перкинс о том, что Джейлен Брансон лучше Стефа Карри: «Это разговор, к которому люди еще не готовы»
Кендрик Перкинс считает, что люди не готовы признать, что Брансон лучше Карри.
«Джейлен Брансон сейчас действительно лучше Стефа. «Голден Стэйт» должен расформировать команду этим летом», – написал эксперт Cuffs The Legend.
«Это разговор, к которому люди еще не готовы, бро», – отреагировал бывший игрок НБА Кендрик Перкинс.
С его мал. ростом он тянет пока молодой, но такая контактная игра приводит к повышеному износу, спросите Айзею. Просто Браносн покрепче будет, но вот вся эта эстетика маленького танка как то не впечатляет и внешне какой то неприятный уж простите. Упоминать сколько Карри внес в баскетбол вообще моветон.
Но популисткий оборот классный буду использовать "люди пока не готовы говорить об этом"))