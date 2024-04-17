Кендрик Перкинс о том, что Джейлен Брансон лучше Стефа Карри: «Это разговор, к которому люди еще не готовы»

Кендрик Перкинс считает, что люди не готовы признать, что Брансон лучше Карри.

« сейчас действительно лучше . « » должен расформировать команду этим летом», – написал эксперт Cuffs The Legend.

«Это разговор, к которому люди еще не готовы, бро», – отреагировал бывший игрок НБА Кендрик Перкинс.