Кендрик Перкинс о том, что Джейлен Брансон лучше Стефа Карри: «Это разговор, к которому люди еще не готовы»

Теги Кендрик Перкинс Голден Стэйт Нью-Йорк НБА Стефен Карри Джейлен Брансон Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что люди не готовы признать, что Брансон лучше Карри.

«Джейлен Брансон сейчас действительно лучше Стефа. «Голден Стэйт» должен расформировать команду этим летом», – написал эксперт Cuffs The Legend.

«Это разговор, к которому люди еще не готовы, бро», – отреагировал бывший игрок НБА Кендрик Перкинс.

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10 комментариев
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Брансон однозначно лучше в этом году
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Ответ Mikhail Z
Они оба разыгрывающие и маленькие, любимцы большого рынка, публики, ну конкуренты за место в сборной на одну позицию:)
Ну так себе конкуренты: Стэф поедет на ОИ в сборной в последний раз, а Брансону ещё играть и играть, если будут звать, конечно)
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Почем именно Карри сравнивается с Брансоном, так накинуть на вентилятор?
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...Плейофф для Брансона будет проверкой(по моему, после Тибодо , не всё так радушно).
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Вспоминается ВанВлит из чемпионского торонто, наверное он тогда сильно насолил Карри своей игрой и забрал титул, но стал ли лучше он него по карьере? Брансон выглядит Кайлом Лаури дубль два, огромный таз от которого все отлетают.
С его мал. ростом он тянет пока молодой, но такая контактная игра приводит к повышеному износу, спросите Айзею. Просто Браносн покрепче будет, но вот вся эта эстетика маленького танка как то не впечатляет и внешне какой то неприятный уж простите. Упоминать сколько Карри внес в баскетбол вообще моветон.
Но популисткий оборот классный буду использовать "люди пока не готовы говорить об этом"))
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Ответ The_Enot
Почем именно Карри сравнивается с Брансоном, так накинуть на вентилятор?
Они оба разыгрывающие и маленькие, любимцы большого рынка, публики, ну конкуренты за место в сборной на одну позицию:)
+2
-1
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Ответ kc6nxy8whs
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леброн и в топ-50 не входит!
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