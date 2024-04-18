Чемпионат Франции. «Монако» в гостях обыграл «Роанн»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А прошел один матч.
Лидер чемпионата «Монако» в гостях обыграл «Роанн».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.00, «Halle André-Vacheresse»
- Роанн
- Морен (19 + 8 подборов + 5 потерь), Купер (18 + 17 передач + 5 потерь), Думбуя (17 + 8 подборов), Моэндадзе (12), Грейди (10) – старт; Лэнгвайн (10), Дьо (6), Mariscal (0), Тео (0), N'Goy (0).
Положение команд: Монако – 26-5, Париж – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, Нантер – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-14, Страсбур – 15-14, Сен-Кантен – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, Ле-Ман – 12-17, Дижон – 12-17, Элан Шалон – 12-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 10-20, Блуа – 8-21, Метрополитан – 4-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.