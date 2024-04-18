Чемпионат Франции. «Монако» в гостях обыграл «Роанн»

Теги результаты чемпионат Франции Роанн Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А прошел один матч.

Лидер чемпионата «Монако» в гостях обыграл «Роанн».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Монако 92:99 (23:25, 16:17, 22:28, 31:29)
Дата проведения
17 апреля, 21.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча
Роанн
Морен (19 + 8 подборов + 5 потерь), Купер (18 + 17 передач + 5 потерь), Думбуя (17 + 8 подборов), Моэндадзе (12), Грейди (10) – старт; Лэнгвайн (10), Дьо (6), Mariscal (0), Тео (0), N'Goy (0).
Монако
Джеймс (20), Блоссомгейм (11), Браун (10), Мотеюнас (8), Стразель (4) – старт; Окобо (18), Диалло (12), Корнели (11), Жете (3), Холл (2), Уаттара (0).

Положение команд: Монако – 26-5, Париж – 21-7, Виллербан – 21-8, Бурк – 20-8, Нантер – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-14, Страсбур – 15-14, Сен-Кантен – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, Ле-Ман – 12-17, Дижон – 12-17, Элан Шалон – 12-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 10-20, Блуа – 8-21, Метрополитан – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария
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