Чемпионат Франции. «Блуа» сыграет с «Виллербаном», «Роанн» встретится с «Шоле»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Блуа» примет «Виллербан». «Роанн» встретится с «Шоле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 15.30, «Le Jeu de Paume»
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.30, «Halle André-Vacheresse»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.05, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 26-4, Париж – 21-7, Виллербан – 20-8, Бурк – 20-8, Нантер – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, Страсбур – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, Ле-Ман – 12-17, Дижон – 12-17, Элан Шалон – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 9-19, Блуа – 8-20, Метрополитан – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.