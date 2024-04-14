Чемпионат Франции. «Блуа» сыграет с «Виллербаном», «Роанн» встретится с «Шоле»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Блуа» примет « ». « » встретится с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Элан Шалон Дата проведения 14 апреля, 20.05, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-4, – 21-7, Виллербан – 20-8, Бурк – 20-8, – 18-11, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, – 14-15, Нанси – 14-15, Лимож – 14-16, – 12-17, Дижон – 12-17, – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-19, Роанн – 9-19, Блуа – 8-20, Метрополитан – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.