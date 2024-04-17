Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Партизан» повел 1-0 в серии с «Игокеа»

Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоялся один матч.

Сербский « » в первой игре серии обыграл боснийский клуб «Игокеа» – 94:85 (1-0).

лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первый матч

«Партизан» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.