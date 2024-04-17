Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Партизан» повел 1-0 в серии с «Игокеа»
Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоялся один матч.
Сербский «Партизан» в первой игре серии обыграл боснийский клуб «Игокеа» – 94:85 (1-0).
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.30, «Штарк Арена»
- Партизан
- Ледэй (16), Наннэлли (11 + 6 передач), Понитка (5), Камински (5), Аврамович (4) – старт; Пантер (18), Смит (12), Смаилагич (10), Кабокло (9), Копривица (4).
«Партизан» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.