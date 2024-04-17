Адриатическая лига. Плей-офф. 1/4 финала. «Партизан» повел 1-0 в серии с «Игокеа»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Игокеа Баскетбол

Сегодня в рамках 1/4 плей-офф Адриатической лиги состоялся один матч.

Сербский «Партизан» в первой игре серии обыграл боснийский клуб «Игокеа» – 94:85 (1-0).

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первый матч

Партизан – Игокеа 94:85 (27:23, 27:22, 17:16, 23:24)
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Партизан
Ледэй (16), Наннэлли (11 + 6 передач), Понитка (5), Камински (5), Аврамович (4) – старт; Пантер (18), Смит (12), Смаилагич (10), Кабокло (9), Копривица (4).
Игокеа
Накич (21), Кармайкл (17), Filipovic (11), Еремич (9), Йошило (6 + 7 подборов) – старт; Кондич (9), Bošković (9), Milovanović (3).

«Партизан» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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