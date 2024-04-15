«Хорнетс» проведут собеседования с Джерри Стэкхаузом и Джорданом Оттом

Теги Шарлотт Джерри Стэкхауз НБА Жорди Фернандес Джей Ларранага Линдсей Хардинг Чарльз Ли Баскетбол

«Шарлотт» ищет нового главного тренера .

К списку кандидатов на вакантную должность в «Хорнетс» присоединились Джордан Отт, который в настоящее время является помощником тренера «Лейкерс», а также Джерри Стэкхауз, возглавляющий фарм-команду «Рэпторс» в Лиге развития.

Ранее «Шарлотт» получил разрешение на собеседования с такими специалистами, как Дэвид Адельман («Денвер»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Чарльз Ли («Бостон»), Кевин Янг («Финикс»), Джей Ларранага («Клипперс») и Линдсей Хардинг («Стоктон Кингз», Лига развития).

После завершения регулярного чемпионата Стив Клиффорд покинул пост главного тренера и продолжит работу в «Хорнетс» в другом качестве.

 

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