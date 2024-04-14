19 очков и 11 подборов Купера Флэгга помогли сборной США одержать победу над сборной мира в матче Nike Hoop Summit

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Фаворит драфта-2025 НБА стал лидером сборной США в выставочном матче .

Ежегодные матчи между молодежными сборными США и мира под эгидой Nike Hoop Summit прошли в Moda Center (Портленд).

Сборная США одержала победу над сборной мира со счетом 98-75. Лучшим среди американцев стал Купер Флэгг, набравший 19 очков, 11 подборов и 2 передачи.

Среди оппонентов отличился Эй Джей Дибэнца, представляющий Ямайку и Конго. Защитник набрал 21 очко и стал самым результативным игроком матча.

В матче женских сборных победа также осталась за сборной США. Игра завершилась со счетом 83:80 в пользу американских баскетболисток.

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