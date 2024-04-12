Ти Джей Шортс стал MVP финала Еврокубка

Теги Еврокубок Париж Бурк Ти Джей Шортс Баскетбол

«Париж» выиграл финальную серию Еврокубка у «Бурка» с результатом 2-0.

MVP финала стал разыгрывающий команды Ти Джей Шортс. Его статистические показатели  в серии – 18 очков, 4,5 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват в среднем за игру.

Шортс ранее выиграл титул MVP Еврокубка-2023/24. 

«Благодарен всем, кто вышел на площадку сегодня, чтобы помочь с этой победой. «Бурк» – сложный соперник. Я рад, что мы сможем забрать эту награду домой.

Мы очень много работали. Тренеры здорово наседали на нас на тренировках и это дало результат. То, как мы прошли сезон, имеет историческое значение не только для тех, кто сегодня был здесь, но для клуба в целом и его будущего. Это всего лишь первый шаг», – рассказал Шортс после матча.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий