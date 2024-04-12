Ти Джей Шортс стал MVP финала Еврокубка

«Париж» выиграл финальную серию Еврокубка у «Бурка» с результатом 2-0.

MVP финала стал разыгрывающий команды Ти Джей Шортс. Его статистические показатели в серии – 18 очков, 4,5 подбора, 4,5 передачи и 1 перехват в среднем за игру.

Шортс ранее выиграл титул MVP Еврокубка-2023/24.

«Благодарен всем, кто вышел на площадку сегодня, чтобы помочь с этой победой. « » – сложный соперник. Я рад, что мы сможем забрать эту награду домой.

Мы очень много работали. Тренеры здорово наседали на нас на тренировках и это дало результат. То, как мы прошли сезон, имеет историческое значение не только для тех, кто сегодня был здесь, но для клуба в целом и его будущего. Это всего лишь первый шаг», – рассказал Шортс после матча.