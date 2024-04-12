Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Вильнев д′Аск» против УСК, «Фенербахче» сыграет с «Мерсином»

Теги результаты Евролига жен УСК жен Фенербахче жен Вильнев д′Аск жен Мерсин жен Баскетбол

Сегодня состоятся полуфинальные матчи плей-офф женской Евролиги.

В рамках проходящего в Мерсине «Финала четырех» французский «Вильнев д′Аск» сыграет с чешским УСК, в противостоянии турецких клубов «Фенербахче» встретится с «Мерсином».

Евролига

Плей-офф 

Финал четырех

Мерсин, Турция

1/2 финала

ВИЛЬНЕВ-Д’АСК ФРАНЦИЯ – УСК Чехия

12 марта. 16:00

Фенербахче Турция – Мерсин Турция

12 марта. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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